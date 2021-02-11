В Донецке открыли сбор денег на лечение смертельно больной 11-летней Киры Загребы

Девочка борется со смертельной болезнью. Фото: Время добрых

В донецком благотворительном фонде «Время добрых» сообщили об открытии сбора денег на лечение смертельно больной 11-летней Киры Загребы из Горловки.

Медики диагностировали у девочки острый миелоидный лейкоз – рак крови.

По заключению консилиума московских онкологов нам показана трансплантация костного мозга, - рассказывает мама Киры. - Эту процедуру не проводят в ДНР, только в РФ или заграницей. А перед самой трансплантацией необходимо пройти несколько блоков высокодозной химиотерапии для достижения ремиссии.

Сейчас идет поиск донора для девочки.

На лечение необходимо собрать 480 тысяч рублей.

Телефоны благотворительного фонда «Время добрых»:

+380714361061

+380713524822

Также вся необходимая информация и документы в группе в социальной сети – vk.com/vremya.dobryh

Реквизиты Фонда

АО "Тинькофф Банк"

ИНН 6165222817

БИК 044525974

к/с 30101810145250000974

р/с 40703810000000713460

Сбербанк 4276520999107499 (Сорокина О.М)

Карта ЦРБ 1035272892549785 (OLGA SOROKINA 01/21)

Приват Банк 5168742208750004 (Сорокина О.М.)

WebMoney R924144715246

PayPal: E-mail: vremya.dobryh@mail.ru

Яндекс Деньги 410018194814385

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