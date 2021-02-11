В Донецке открыли сбор денег на лечение смертельно больной 11-летней Киры Загребы

Девочка борется со смертельной болезнью. Фото: Время добрых
В донецком благотворительном фонде «Время добрых» сообщили об открытии сбора денег на лечение смертельно больной 11-летней Киры Загребы из Горловки.
Медики диагностировали у девочки острый миелоидный лейкоз – рак крови.
По заключению консилиума московских онкологов нам показана трансплантация костного мозга, - рассказывает мама Киры. - Эту процедуру не проводят в ДНР, только в РФ или заграницей. А перед самой трансплантацией необходимо пройти несколько блоков высокодозной химиотерапии для достижения ремиссии.
Сейчас идет поиск донора для девочки.
На лечение необходимо собрать 480 тысяч рублей.
Телефоны благотворительного фонда «Время добрых»:
+380714361061
+380713524822
Также вся необходимая информация и документы в группе в социальной сети – vk.com/vremya.dobryh
Реквизиты Фонда
АО "Тинькофф Банк"
ИНН 6165222817
БИК 044525974
к/с 30101810145250000974
р/с 40703810000000713460
Сбербанк 4276520999107499 (Сорокина О.М)
Карта ЦРБ 1035272892549785 (OLGA SOROKINA 01/21)
Приват Банк 5168742208750004 (Сорокина О.М.)
WebMoney R924144715246
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Яндекс Деньги 410018194814385
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