Украинская армия продолжает наращивать огневую мощь в зоне конфликта. Фото: штаб «ООС»

Рост числа обстрелов Республик со стороны ВСУ подтверждает позицию руководителя украинской делегации на Минских переговорах Леонида Кравчука о прекращении перемирия в Донбассе. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел ЛНР.

Напомним, на одном из телеканалов незалежной Леонид Кравчук заявил, что киевские военные должны отвечать «выстрелом на выстрел» в зоне конфликта, хотя между сторонами действует соглашение о полном прекращении огня.

- Практика (рост числа обстрелов от ВСУ) подтверждает, что вооруженные формирования Украины разделяют данную позицию, - уверены в министерстве.

Теперь предстоит выяснить, является ли заявление Кравчука очередным умозаключением или же выражает официальную позицию Киева о прекращении перемирия.

- На заседании Контактной группы господин Кравчук должен либо подтвердить эту позицию Украины, либо же отказаться от своих слов, - подчеркнули в МИД ЛНР.

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