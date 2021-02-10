До 12 февраля в некоторых населенных пунктах ЛНР возможны перебои с водой

Периодические отключения воды будут происходить до окончания ремонтных работ (архивное фото) Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В трех населенных пунктах Луганской Народной Республики будет ограничена подача воды - в связи с ремонтом на высоковольтной линии электропередач. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики.

- Краснодонский РЭС подал заявку на проведение ремонтных работ на высоковольтной линии 110 кВ «Молодогвардейск - Луганск», из-за чего до 12 февраля с 08.0 до 09.00 и с 16.00 до 17.00 будет обесточена Новосветловская насосная станция. В связи с этим возможны перебои с водой в населенных пунктах Белоскелеватое, Новосветловка и Огульчанск, - говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили, что периодические отключения воды будут происходить до окончания ремонтных работ.

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