Донецкая филармония отметила 90-летие

Симфонические хиты в исполнении донецких артистов, 2020 год. Фото: архив Донецкой государственной академической филармонии

Свой 90-й день рождения столичная филармония отметила большим гала-концертом. Мероприятие провели в Донецком академическом театре оперы и балета им. Соловьяненко - там более вместительный зал. Поздравить артистов в столицу прибыли была вся творческая элита.

- Соблюдали масочный режим и дистанцию, поэтому гостей было значительно меньше, чем ожидалось. Всего около 600 человек, - рассказали организаторы.

Руководитель Администрации Главы ДНР Алексей Никоноров зачитал поздравительный адрес от Главы Республики Дениса Пушилина и вручил медаль «За трудовую доблесть» концертмейстеру симфонического оркестра им. Прокофьева Владимиру Гамарю. Он работает в филармонии уже больше пятидесяти лет.

Грамотами и благодарностями были отмечены еще шесть сотрудников филармонии, в их числе - генеральный директор Александр Парецкий.

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