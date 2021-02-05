В ДНР студентам разрешили преподавать в школах и садиках. Фото: КП-Саратов

В ДНР студентам вузов и колледжей разрешили преподавать в школах и детсадах. Соответствующие правки сегодня внесли депутаты Народного Совета в закон «Об образовании».

- В школах смогут работать те, кто успешно сдали экзамены за три года обучения, а вести кружки и секции - те, кто успешно проучился два года. Мы надеемся, что новый закон поможет привлечь к работе в школе молодых талантливых педагогов, - рассказала председатель комитета НС по образованию, науке и культуре Наталья Волкова.

Сейчас в Республике в школах не хватает учителей, многие педагоги работают на две ставки и более.

Многие студенты с воодушевлением восприняли новость о возможности преподавать во время учебы.

- С удовольствием пойду в школу, - говорит студент 4-го курса Донецкого национального университета Евгений Смирнов. – Это поможет мне не только материально, но профессионально. К выпуску у меня уже будет опыт работы по специальности.

Закон направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу после опубликования на официальном сайте Народного Совета.

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