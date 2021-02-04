У привитых вакциной от коронавируса жителей ДНР осложнений не выявили Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Уже четыре дня продолжается вакцинация от коронавируса в ДНР. За это время российским препаратом «Спутник V» были привиты более 1 600 жителей Республики. Об этом стало известно на расширенном селекторном совещании по вопросам состояния системы здравоохранения в период коронавирусной инфекции.

- С начала прививочной кампании провакцинировано более 1 600 человек, - говорится на сайте Главы ДНР со ссылкой на слова министра здравоохранения Александра Оприщенко.

Во время совещания Глава Республики Денис Пушилин подчеркнул, что в рамках проведения прививочной кампании в ДНР каждому жителю должно быть понятно, как получить бесплатную вакцину.

Тем временем, стало известно, что у привитых от коронавируса жителей поствакцинальных осложнений не выявили. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на Минздрав.

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