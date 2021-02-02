В трех городах ЛНР сокращена подача воды

Подача воды в прежних объемах станет возможной только после проведения ремонтных работ. Фото: ГУП ЛНР Лугансквода

Из-за аварии на магистральном водоводе сокращена подача воды абонентам трех городов и части Перевальского района в Луганской Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба государственного унитарного предприятия «Лугансквода».

- Вследствие аварийной ситуации на магистральном водоводе диаметром 1000 миллиметров «Алчевск - Петровское» с 06.00 была сокращена подача воды в города Антрацит, Красный Луч и Петровское, а также населенные пункты Перевальского района. Недопоставка составит не более 50 процентов, - сказано в сообщении.

На предприятии уточнили, что полностью восстановят водоснабжение только после окончания ремонтных работ - к вечеру 3 февраля.

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