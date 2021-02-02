К прививочной кампании в ЛНР присоединилась республиканская клиническая больница

Иммунизация добровольная и проводится бесплатно. Фото: ЛИЦ

Сегодня к прививочной кампании в ЛНР присоединилась и республиканская клиническая больница. Здесь от COVID-19 прививают медиков и сотрудников Министерства внутренних дел.

Уже к концу текущей недели планируется открыть пункты вакцинации во всех больших городах Республики, где сделать бесплатную прививку российской вакциной смогут также работники социальных служб и представители силовых ведомств. Об этом сообщает Луганский информцентр со ссылкой на заявление министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко.

На данный момент в Луганской республиканской клинической больнице уже прошли иммунизацию более 60 человек, при этом никаких побочных эффектов они не отметили.

- Надеюсь, что и дальнейшая вакцинация пройдет в плановом режиме. И призываю всех жителей Республики пройти данную процедуру, - отметил главный врач ЛРКБ Олег Вольман.

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