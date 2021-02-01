В Донбассе украинские военные размещают бронетехнику в жилых районах. Фото: Егор Пелепенко

Украинские боевики пригнали бронетехнику в жилой район Золотого-4. Об этом сегодня сообщили в управлении Народной милиции ЛНР.

- За прошедшие сутки нашей разведкой в зоне ответственности 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ отмечено нахождение двух боевых бронированных машин в жилом районе Золотого, – говорится в сообщении УНМ.

В оборонном ведомстве добавили, что размещение украинскими военными вооружения и боевой техники в городах и селах является нарушением третьего пункта Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением. Такое вот «перемирие».

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