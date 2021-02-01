От коронавируса в ЛНР за сутки умерли четыре человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

От коронавируса в ЛНР за сутки умерли четыре человека. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

- С начала пандемии медики Республики зарегистрировали 233 случая смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, - говорится в сообщении Минздрава.

Министерство здравоохранения напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ за сутки три раза обстреляли ДНР

Об этом сообщили в СЦКК (подробнее)