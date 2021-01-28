29 января в Донецке будет облачно с прояснениями, +3 градуса Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 29 января будет облачно с прояснениями. Без осадков.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от плюс 1 до плюс 3 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в южном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

В этот день отмечается день поклонения честным цепям апостола Петра. В народе этот день называли Петр-полукорм, поскольку до этого времени у крестьян выходила половина зимнего корма для скота. По этому поводу народ приметил: «Если в амбарах ржаного хлеба осталось больше половины, быть хорошему урожаю». Погоду в этот день предсказывал ветер: если он дул с северной стороны, ожидали сильного мороза.

По прогнозам синоптиков, 30 января будет идти снег и сразу таять.

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