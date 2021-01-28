Сегодня в Донецке откроется форум «Русский Донбасс»

28 января в Донецке откроется форум «Русский Донбасс» Фото: novorosinform.org

С 28 по 29 января в Донецке будет проходить форум «Русский Донбасс», посвященный обсуждению одноименной доктрины. На интеграционное мероприятие приедут Глава ЛНР Леонид Пасечник, депутаты Государственной думы России Андрей Козенко и Казбек Тайсаев. В работе форума также примут участие главный редактор телеканала RT и информационного агентства «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян и кинорежиссер и телеведущий Тигран Кеосаян.

Программа включает пленарное заседание и круглый стол. Пленарное заседание разделено на четыре тематических блока: «Историческое прошлое Донбасса», «Современный период в развитии Донбасса», «Наше будущее с Россией» и «Мнение». В каждом из них докладчики, принимавшие участие в разработке и обсуждении доктрины «Русский Донбасс», представят ее основные положения.

Напомним, что Глава ДНР Денис Пушилин 13 декабря 2020 года объявил о создании платформы идеологического устройства Республики - формировании культурно-исторической доктрины «Русский Донбасс». После этого началось ее обсуждение. Всего прошло семь дискуссий, в них приняли участие порядка 500 человек - представители научного сообщества, работники образования, политологи, депутаты, общественники.

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