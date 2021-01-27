В ЛНР на 98-м году умер ветеран Великой Отечественной войны

При жизни Алексей Николаевич всегда пользовался заслуженным авторитетом среди жителей, среди ветеранов, среди учащихся учебных заведений. Фото: Администрация Первомайска

26 января на 98-м году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны Алексей Николаевич Воронов. Он был одним из 17-ти бойцов Красной Армии, награжденных сразу пятью медалями «За отвагу». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Первомайска.

Алексей Николаевич попал на фронт в 17 лет. Он прошел боевой путь от курсанта офицерского пулеметно-минометного училища в Липецке и дослужился до командира пулеметного расчета 220-го стрелкового полка.

Воронов участвовал в боях за Сталинград, а также освобождал от фашистских захватчиков Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Югославию, Болгарию, Австрию.

Долгие годы после войны Алексей Николаевич занимался любимым делом. Он работал киномехаником. Даже был награжден знаком «Отличник кинематографа Советского Союза».