В ЛНР создали комиссию, которая займется работой госпредприятий

Комиссия изучит показатели работы госсектора. Фото: официальный сайт Правительства ЛНР

В Луганской Народной Республике создали межведомственную комиссию по вопросам развития, контроля и координации государственного сектора экономики. Об этом сообщили на официальном сайте правительства ЛНР.

- В ее задачи входит проконтролировать работу государственных унитарных предприятий, госпредприятий и казенных предприятий Республики, а также улучшить взаимодействие исполнительных органов власти, - рассказали в ведомстве.

Комиссия будет заниматься согласованием структуры госпредприятий, рабочего штата и условий оплаты труда, программ развития и крупных сделок; анализировать расходование бюджетных средств, а также выходить с предложениями, направленными на повышение эффективности, конкурентоспособности и финансового оздоровления государственного сектора экономики.

Более детальную информацию можно получить на сайте Правительства ЛНР.

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