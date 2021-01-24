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Общество

Проект «Горячая линия»: На что жалуются жители Луганска

За время существования проекта было обработано больше 15 тысяч обращений
Ирина ДМИТРИЕВА
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Проблему удалось устранить промывкой системы отопления

Проблему удалось устранить промывкой системы отопления

Фото: Михаил ФРОЛОВ

За текущую неделю на «горячую линию» общественного движения «Мир Луганщине» обратились с жалобами 84 жителя ЛНР. Об этом сообщили представители организации.

- Большая часть обращений касалась сферы ЖКХ, в том числе люди жаловались на проблемы с отоплением и утечку канализации, - рассказали общественники.

К активистам Луганска обратились жительницы города Наталья Алексеевна и Любовь Дмитриевна, которые рассказали об отсутствии тепла в их жилье. Жалобу женщин общественники направили на рассмотрение предприятию «Центрожилком». Коммунальщики быстро устранили проблему.

Как оказалось, причиной холода в квартирах горожанок была зашлакованность центрального отопления. Все решилось простой промывкой батарей.

Проект «Горячая линия» - (0642)93-72-07, (072) 108 55 06, (099) 624 63 21;

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