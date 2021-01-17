В понедельник, 18 января, погода в столице Донецкой Народной Республики будет морозной. По прогнозу синоптиков температура воздуха опустится до 16 градусов ниже нуля.- В Донецке солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью ожидается снег. К утру он закончится и больше осадков не предвидится, - говорится в сообщении синоптиков.Утром температура воздуха покажет -15 градусов ниже нуля, днем столбик термометра подымится – до -16 градуса, вечером столбик термометра зафиксирует 15 градуса мороза.Скорость ветра до 2,4 метров в секунду.Народный прогноз погоды: Полный месяц в этот день обещает большой разлив рек весной.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛучшим дизайнером России в номинации высокой моды стала Светлана Топалова из ДонецкаПо мнению Вячеслава Зайцева лучшим дизайнером России в номинации «Высокая Мода» стала наша Светлана Топалова (подробности)