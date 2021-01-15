В Донецке 16 января ожидается ясное утро и погожий день, которые плавно перетекут в пасмурный вечер. Ночью температура воздуха резко опустится, также может пойти кратковременный мелкий снег.В течение дня температура воздуха будет колебаться от -5 градусов днем до -15 градусов вечером. Ветер западный, умеренный. Скорость воздушных составит от 3 до 9 метров в секунду. Возможны порывы ветра до 11 метров в секунду.Кроме того, как сообщили в Гидрометцентре, в Республику приближаются сильные морозы. Уже на следующей неделе температура воздуха может упасть до -21 градуса. На Крещение синоптики также прогнозируют от - 16 до - 24 градусов ниже нуля.Читайте такжеФоторепортаж «Комсомолки»: Улицы заснеженного ДонецкаСегодня в Донецке шел снег – улицы столицы притрусило белым покрывалом (подробнее)