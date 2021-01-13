Украинские военные замечены в районе участка разведения сил и средств «Петровское - Богдановка». Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.- На бывших позициях вооруженных формирований Украины в окрестностях участка разведения возле села Петровское зафиксировано перемещение двух гражданских автомобилей с восемью боевиками из состава 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, - говорится в сообщении УНМ.Петровское расположено на линии соприкосновения в 40 километрах к югу от Донецка. В том районе, согласно Рамочному решению Контактной группы, находится один из трех пилотных участков разведения сил в Донбассе, где запрещено нахождение не только военной техники, но и личного состава враждующих сторон.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В ДНР эпидемии гриппа пока нетНо нужно поспешить сделать прививку (подробнее)