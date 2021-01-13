На Украине продолжают повышать и без того высокие тарифы на коммунальные услуги. Жители незалежной возмущены. А особенно - население подконтрольной Киеву части Донбасса. Именно жители Мариуполя, Краматорска, Славянска и других городов сравнивают тарифы с донецкими, которые в разы ниже.В сети появилось видео «тарифного протеста» в Мариуполе. Группа женщин пришла под мэрию с требованием снизить тарифы. Во время акции стали звучать лозунги «Хотим в Донецк!»- Нет на вас дончан, чтобы бошки вам поотрывали! – закричали протестующие, обращаясь к чиновникам. – Хотим платить за свет по 28 копеек. Хотим в Донецк!По подсчетам населения, тарифы на электроэнергию на Украине в 5-6 раз выше, чем в Донецкой Народной Республике.Читайте такжеЖители подконтрольного Киеву Донбасса забросали камнями украинских солдатОб этом сообщили в Народной милиции Донецкой Народной Республики (подробнее)