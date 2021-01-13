В Горловке полицейские задержали двух подростков 14 и 12 лет, подозреваемых в поджогах входных дверей в многоэтажке Калининского района города. Об этом сегодня сообщили в Министерстве внутренних дел ДНР.- Ребята ходили по этажам и колядовали. Двери нескольких квартир, в которых торчали квитанции за оплату коммунальных услуг, были подожжены детьми из хулиганских побуждений, - рассказали в МВД.Следователи также установили причастность одного из задержанных к поджогу подвального помещения дома в Центрально-Городском районе.По данным МВД, в отношении матери 14-летнего подростка составлен протокол по статье 184 КоАП («Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей»). Санкция предусматривает выплату штрафа. Также проверяется степень участия в злодеяниях второго ребенка и устанавливается сумма ущерба.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В «Комсомолке» стартует новый проект «Неизвестные дончане»Теперь на страницах нашего издания вы сможете прочитать о своих земляках (подробнее)