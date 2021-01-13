В Донецке свыше ста снегоуборочных машин расчищают улицы и посыпают их противогололедными реагентами. Об этом сегодня в своем телеграмм-канале сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.- Свыше ста снегоуборочных машин с раннего утра расчищают дороги города. Порядка 450 работников коммунальных предприятий «ДРСУ» и «Зеленого строительства» проводят ручную расчистку снега на тротуарах и сложных участках. Производится посыпка дорог противогололедными реагентами, - сообщил Алексей Валерьевич.В связи с ухудшением погодных условий мэр призвал всех быть предельно внимательными во избежание травм и ДТП. Ночью в Донецке выпал снег, на дорогах и тротуарах образовалась гололедица.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В ДНР эпидемии гриппа пока нетНо нужно поспешить сделать прививку (подробнее)