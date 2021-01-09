Официальный Киев ввел на Украине зимний локдаун. Ряд ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, продлится с 8 до 24 января. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины на своей странице в Фейсбук.- В этот период запрещено посещать рестораны, кафе и бары, вводятся ограничения на работу магазинов и торговых центров, - говорится в сообщении.При этом уточняется, что могут работать только те магазины, где больше 60 процентов площади отведены под торговлю средствами связи, гигиены, лекарствами, едой, ветеринарными препаратами и кормами.Напомним, что к столь жестким ограничительным мерам в Республиках Донбасса пока не прибегают. 15 декабря во время проведения Прямой линии Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что локдауны из-за коронавируса вводиться не будут.- Мы не вводим локдауны, в отличие от Украины. Ситуация остается стабильной, благодаря самоотверженному труду медиков и слаженной работе штаба «Здоровое движение». У нас есть все для борьбы с инфекцией, - подчеркнул лидер ДНР.Читайте такжеУкраина готовит диверсии в ДонбассеНародная милиция призвала жителей к бдительности (подробнее)