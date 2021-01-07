Открыт сбор денег на противорецидивную терапию смертельно больному трехлетнему Лени Шкурко. Об этом сообщи в донецком благотворительном фонде «Время добрых»Мальчик борется со смертельной болезнью. Медики диагностировали эмбриональную рабдомиосаркому мочевого пузыря – опухоль, характерная для детей раннего возраста.- Леня Шкурко в свои три года вынужден быть сильным - рак не оставил ему другого выбора, - говорят волонтеры. - Детство этого малыша навсегда изменилось год назад. Именно тогда родители впервые услышали страшное и непонятное слово «саркома».На лечение мальчика необходимо собрать 300 тысяч рублей.Телефоны благотворительного фонда «Время добрых»:+380714361061+380713524822Также вся необходимая информация и документы в группе в социальной сети – vk.com/vremya.dobryhРеквизиты ФондаАО \\"Тинькофф Банк\\"ИНН 6165222817БИК 044525974к/с 30101810145250000974р/с 40703810000000713460Сбербанк 4276520999107499 (Сорокина О.М)Карта ЦРБ 1035272892549785 (OLGA SOROKINA 01/21)Приват Банк 5168742208750004 (Сорокина О.М.)WebMoney R924144715246PayPal: E-mail: vremya.dobryh@mail.ruЯндекс Деньги 410018194814385ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Онкология – не приговор!» Как донецкие волонтеры помогают смертельно-больным детям«Комсомолка» пообщалась с командой благотворительной организации «Время добрых» (подробнее)