Вооруженные формирования Украины на Рождественский сочельник выпустили по территории Донецкой Народной Республики 41 боеприпас. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.В СЦКК рассказали, что обстрелам со стороны киевских силовиков подверглись донецкое и мариупольское направления.- Под огнем оказались окрестности столичного аэропорта, села Веселое на донецком направлении, сел Новая Таврия, Григоровка, Коминтерново, Ленинское на мариупольском направлении, - говорится в сообщении.Отмечается, что украинская армия применяла 82 и 120 миллиметровые минометы, разные гранатометы и стрелковое оружие.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВиталий Киселев: Американцы так запугали украинских военных в Донбассе, что те даже не распаковывают тепловизоры из СШАВедущий проекта «Путь Визенталь» рассказал «КП» о проверках, которые прошли в бригадах ВСУ (подробности)