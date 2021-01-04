С 1 по 3 января в Донецкой Народной Республике совершено четыре ДТП с пострадавшими, в которых 1 человек погиб и 4 получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба УГАИ МВД ДНР.В Донецке в Пролетарском районе 19-летний водитель автомобиля «Dacia Super Nova» совершил наезд на 37-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть не на «зебре». В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.В Никитовском районе Горловки водитель автомобиля «ЗАЗ-Daewoo», превысив скорость, выехал за пределы проезжей части на тротуар и совершил наезд на 26-летнюю девушку. В результате аварии пешеход получила телесные повреждения.Кроме того, зарегистрировано 13 ДТП без пострадавших, в которых повреждены машины. Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения быть внимательными на дорогах и строго соблюдать правила.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Президент организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева навестила детей в больнице ЛуганскаОна приехала в рамках благотворительной миссии «Рождество для детей Донбасса» (подробнее)