С 5 по 10 января Украина планирует ввести на временно подконтрольной территории так называемый «желтый» режим. Об этом рассказали в Народной милиции Донецкой Народной Республики со ссылкой на источник в штабе «Операции объединённых сил».«Желтый» режим наделит особыми полномочиями силовиков и наложит дополнительные ограничения для населения.Украинские военные получат право проводить личный досмотр граждан и их домов, а при необходимости применять оружие и спецсредства. Также им будет дозволено использовать в служебных целях автомобили. В том числе и транспорт экстренных служб. Жителям будет запрещено передвижение без спецпропусков, единого образца которых на данный момент нет.- Время для введения данного режима выбрано не случайно. В этот период граждане активно готовятся и празднуют Рождество Христово, ездят друг к другу в гости с поздравлениями со святым для каждого православного Праздником. Этот же период всегда характеризовался усилением для экстренных служб, а именно скорой помощи, пожарных, поэтому введение режима «желтый» в период праздника, не иначе как фактом очередного геноцида и не назовешь! – заявили в Народной милиции Республики.Читайте такжеУкраина собирается ввести в Донбассе «желтый режим»Украинским силовикам дадут особые полномочия в отношении населения (подробнее)