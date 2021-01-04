Новогодние праздники – не повод садиться пьяным за руль. Однако некоторые водители в Республике так не посчитали и выехали на дорогу в состоянии опьянения. В первые три дня января 54 нарушителя были остановлены патрулями Госавтоинспекции. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Республики.Всего же за этот период было выявлено 289 нарушений правил дорожного движения. С 1 по 3 января произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, четверо получили травмы. В двух случаях пострадали пешеходы.Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей не садиться за руль в состоянии опьянения и соблюдать правила дорожного движения. Берегите себя и окружающих.Читайте такжеПочему дети в возрасте от 16 до 18 лет теперь не могут самостоятельно выехать из ДНР в РоссиюДепутат Народного Совета Республики Анастасия Селиванова рассказала, чем вызваны эти изменения (подробнее)