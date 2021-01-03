В донецком благотворительном фонде «Время добрых» сообщили о закрытии сбора денег на лечение смертельно больной 13-летней Лизы Насировой.Сумма сбора была крупной – 840 тысяч рублей. Волонтеры переживали, что не успеют собрать эти средства до Нового года. Однако 31 декабря – сбор был закрыт - необходимую суму собрали.Врачи диагностировали у девочки острый миелобластный лейкоз (рак).- О Лизочке Насировой заботится бабушка, - рассказывают волонтеры «Время добрых». - Алина Анатольевна не отходит от кровати внучки, переживая за ее жизнь и делая все возможное, чтобы Лиза чувствовала себя комфортно и хорошо.Телефоны благотворительного фонда «Время добрых»:+380714361061+380713524822Также вся необходимая информация и документы в группе в социальной сети – vk.com/vremya.dobryhРеквизиты ФондаАО \\"Тинькофф Банк\\"ИНН 6165222817БИК 044525974к/с 30101810145250000974р/с 40703810000000713460Сбербанк 4276520999107499 (Сорокина О.М)Карта ЦРБ 1035272892549785 (OLGA SOROKINA 01/21)Приват Банк 5168742208750004 (Сорокина О.М.)WebMoney R924144715246PayPal: E-mail: vremya.dobryh@mail.ruЯндекс Деньги 410018194814385ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Онкология – не приговор!» Как донецкие волонтеры помогают смертельно-больным детям«Комсомолка» пообщалась с командой благотворительной организации «Время добрых» (подробнее)