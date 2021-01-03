Украинские вооруженные формирования продолжают размещать вооружение вблизи жилых домов на подконтрольной Киеву территории Донбасса. В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики рассказали о выявленной технике украинской армии в Счастье и в районе села Выскрива.- Один БТР-70 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады замечен в жилом районе населенного пункта Счастье и одна боевая бронированная машина 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ на окраине населенного пункта Выскрива, - сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.В НМ Республики отметили, что размещение вооружений и военной техники в населенных пунктах - нарушение третьего пункта допмер по обеспечению режима прекращения огня.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Некоторые ЛЭП приходилось восстанавливать по несколько раз!» Энергетики вернули свет в дома для более 10 тысяч жителей ДНРВ Республике круглые сутки продолжаются работы по ликвидации последствий разгула стихии (подробности)