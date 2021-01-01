Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей с 2021 годом.- По доброй традиции мы встречаем этот праздник в кругу родных и близких людей. Мы ждем его с особым чувством и уверенностью, что будущий год обязательно будет успешным, плодотворным и принесет в нашу жизнь долгожданный мир. Убежден, что именно так и будет, потому что при решении даже самых сложных задач мы проявляем единство и сплоченность, - сказал Денис Владимирович.Пушилин поблагодарил земляков за труд, любовь к родине, ответственность и целеустремленность. Отдельную признательность выразил работникам здравоохранения, спасших тысячи жизней на «передовой» борьбы с эпидемией.Глава Республики также подвел итоги минувшего года в экономической и социальной сферах, отметил успехи в восстановлении. В новом году пожелал жителям интересных событий, здоровья, благополучия и достатка.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В начале 2021 года республики Донбасса получат первую партию российской вакцины от коронавирусаВ числе первых пройти вакцинацию смогут полицейские, спасатели, медики и учителя (подробности)