Новогодние праздники едва ли не самые долгожданные в году. В этом году они продлятся одиннадцать дней. Интересные программы предлагают цирк «Космос», ботанический сад, краеведческий музей и кукольный театр.- Волшебник, маг и чародей Ингвар, веселые собачки и игривые кошки, добрая Фея и Золушка откроют двери в мир сказки, - говорят в цирке.Донецкий ботанический сад приготовил увлекательные экскурсии «Новогодние деревья мира». Экскурсоводы расскажут интересные факты о растениях, ставших символами Нового года в разных странах, и связанных с ними традициях.Донецкий республиканский краеведческий музей приглашает всех желающих посетить сказочное музыкально-театрализованное представление «Новогодний переполох в музее». А в кукольном театре открылась резиденция Деда Мороза.- Гирлянды, снежинки, новогодняя мишура, волшебный шар для хранения заветных желаний, а главное – красавица Елочка готовы принять гостей для встречи Нового года, - рассказали в кукольном театре.