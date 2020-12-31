Украинские подразделения радиоэлектронной борьбы подавили сигнал беспилотника миссии ОБСЕ возле Донецка. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.- В результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы мобильной группы 306-го батальона вооруженных формирований Украины в районе Красногоровки, из-за глушения сигналов управления и навигации наблюдателями ОБСЕ был утерян беспилотный летательный аппарат малого радиуса действия, - говорится в сообщении.По данным УНМ, за прошедшие сутки работа по противодействию беспилотникам ОБСЕ фиксировалась также в районе Водяного к северо-западу от Мариуполя, с позиций в котором наносились минометные удары по территории Республики в последние дни. Такое вот «перемирие».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Год двадцать первый пусть станет по сути - началом судьбы»: Герой труда ДНР Эмиль Фисталь поздравил жителей с Новым годомВсемирно известный врач считает, что 2021 год для Республики станет счастливым (подробнее)