На 20 февраля в Донецкой филармонии запланирован творческий вечер Эмиля Фисталя с психологом Галиной Фирсовой «Музыка для здоровья». Очередная музыкальная передача будет называться «Ритмы и рифмы в медицине».- Надеюсь, что ситуация с коронавирусом не помешает творческому вечеру и программа «Музыка для здоровья» состоится, - сказал «КП» профессор, директор Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака Эмиль Фисталь.Давно известно, что музыка положительно влияет на здоровье человека. К примеру, в Китае врачи даже выписывают рецепты при том или ином заболевании на покупку диска определенного композитора.- То, что музыка оказывает целительный эффект на организм человека, - доказанный наукой факт. К примеру, вибрации саксофона положительно действуют на печень, флейта - на легкие и сердце, - Эмиль Фисталь пояснил механизм музыкотерапии.