День Победы – это священный праздник для Донецкой Народной Рсепублики. Об этом на встрече по случаю завершения Года Великой Победы в ДНР заявили руководитель государства Денис Пушилин.- Мы гордимся вкладом наших земляков в величайший триумф на Земле. И наш долг - сделать все, чтобы об этом помнили и знали будущие поколения. В знак уважения и признательности воинам-освободителям 2020 год в ДНР был объявлен годом Великой Победы, и несомненно он запомнился нашим ветеранам, - сказал Глава ДНР.Пушилин отметил, что сотни тысяч жителей Республики по велению души принимали участие в многочисленных памятных мероприятиях, несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавирусной инфекции.- Год Великой Победы объединил нас и сделал еще сильнее. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в данных мероприятиях. Я горжусь своими земляками, которые свято ценят и бережно хранят память о героях-освободителях, - сказал Денис Владимирович.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак выглядит главная елка Донецка [фоторепортаж]Главная елка Донецка зажгла огни под ледяной дождь (подробности)