В Центральном Республиканском банке ДНР рассказали, как изменится работа финансового учреждения в период Новогодних и Рождественских праздников - с 29 декабря по 11 января.29 декабря будет рабочий день, обслуживание клиентов всеми отделениями ЦРБ в обычном режиме; прием расчетных документов по системе «Клиент-Банк» до 19:00.30 декабря – сокращенный рабочий день, обслуживание клиентов всеми отделениями до 13:00; прием расчетных документов по системе «Клиент-Банк» до 16:00; инкассация клиентов.31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7, 8 и 10 января — выходные и праздничные дни.3 января — работа части отделений по обслуживанию клиентов до 14:00; прием расчетных документов по системе «Клиент-Банк» до 16:00; кассовое обслуживания ГП «Почта Донбасса»; инкассация клиентов.6 и 9 января — работа части отделений по обслуживанию клиентов до 14:00; прием расчетных документов по системе «Клиент-Банк» до 14:00; прием документов для расчетов по экспортным, импортным операциям клиентов, в том числе по системе «Клиент-банк»; кассовое обслуживания ГП «Почта Донбасса»; инкассация клиентов.11 января — рабочий день в обычном режиме.Дончанам также стоит учесть, что в выходные и праздничные дни ЦРБ не будет пополнять банкоматы наличностью. Поэтому могут возникнуть проблемы со снятием денег.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовый год в Донецке 2021: Какие развлечения для взрослых и детей подготовили в учреждениях культурыВ Министерстве культуры ДНР рассказали о программе мероприятий на Новый год 2021 (подробнее)