В ДНР рассматривают возможность достроить комплекс очистных сооружений в Енакиево

Сотрудники Донбасской национальной академии строительства и архитектуры разработали уникальный проект. Фото: Гумпрограмма объединения народа Донбасса

Ученые Донбасской национальной академии строительства и архитектуры разработали проект реконструкции недостроенного при Украине комплекса очистных сооружений в Енакиево. Об этом ДАН сообщил докторант кафедры водоснабжения, водоотведения и охраны водных ресурсов вуза Виталий Рожков.

- Мы разработали проект по строительству объектов канализационной системы поселка Карло-Марксово на северо-западе Енакиево, где сейчас фактически не производится очистка сточных вод. Он предполагает строительство порядка двух километров канализационных сетей, трех новых насосных станций и очистных сооружений, которые будут возведены на объекте неоконченного строительства, - рассказал он.

В поселке проживает около 5000 человек. Объем сбрасываемых канализационных вод колеблется в районе 1000 кубометров в сутки. В 2010 году там началось строительство очистного комплекса, однако работы завершены не были. При ДНР ученые предложили реконструировать сооружение. К настоящему времени они провели геологические и геодезические изыскания, подготовили проект и смету.

- Проектом предусмотрено применение новой технологии очистки стоков - биологической очистки с эрлифтным биореактором. Она помогает сократить расход электроэнергии на аэрацию жидкости минимум на 10-15 процентов, - говорит Рожков.

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