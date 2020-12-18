Глава МИД ДНР: Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе стремительно ухудшается

Наталья Никонорова сделала заявление. Фото: ДАН

Ситуация на линии соприкосновения продолжает стремительно ухудшаться – официальный Киев в разы увеличил обстрелы территории Республики из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом заявила полномочный представитель ДНР на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.

- Особую обеспокоенность вызывает значительное обострение на Юге Республики. Представители власти и военного командования Украины совершают все больше вопиющих преступлений, - заявила Никонорова.

Власти ДНР в этой связи настаивают на вмешательстве в ситуацию стран-гарантов Минских соглашений.

- Также мы требуем от украинской стороны наконец-то приступить к согласованию детализированных параметров работы координационного механизма, как прямого взаимодействия на уровне СЦКК по верификации и предупреждению нарушений и который предусмотрен Мерами по усилению режима прекращения огня. Иначе мы оставляем за собой право адекватного ответа на действия вооруженных формирований Украины, - подчеркнула министр иностранных дел Донецкой Народной Республики.

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