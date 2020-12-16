ВСУ вдвое увеличили интенсивность обстрелов ДНР

В предыдущий отчетный период боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня. Фото: пресс-центр штаба "ООС"

Киевские силовики за прошедшие сутки вдвое увеличили интенсивность огня на линии соприкосновения в ДНР. По подсчетам Представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, общее число нарушений перемирия составило 14 раз.

«За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ составило 14 раз, — говорится в сообщении. — Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 41 единица».

Под обстрелом оказались населенные пункты на донецком, горловском и мариупольском направлениях. В том числе районы поселков Александровка и 6/7, сел Спартак, Веселое и Ленинское, а также Яковлевка.

По данным представительства Республики применялись подствольные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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