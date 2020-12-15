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В ДНР рассказали, почему подорожал хлеб

Денис Пушилин на Прямой линии отвечает на вопросы жителей Республики
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Денис Пушилин отвечает на вопросы жителей Республики

Денис Пушилин отвечает на вопросы жителей Республики

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Сегодня, 15 декабря, во время Прямой линии Глава ДНР Денис Пушилин обратил внимание на то, что несмотря на неплохой урожай, в Республике в начале декабря подорожали хлебные изделия.

Министр доходов и сборов ДНР Евгений Лавренов пояснил, что это произошло из-за повышения себестоимости расходов на посев пшеницы.

По существу, цены на хлеб должны были вырасти раньше. И декабрьское повышение было отложено по времени. Впрочем, рост в ДНР не такой значительный, как в других странах. Для руководства Республики важно удержать цены на социальные сорта хлеба.

- Есть социальные сорта хлеба. Нужно максимально четко зафиксировать цены на социальные сорта хлеба и держать руку на пульсе, — отметил Денис Пушилин.

Напомним, что в этом году Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным проходит уже в третий раз. В этот раз от жителей поступило 2430 вопросов.

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