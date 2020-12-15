Прямая линия с Главой ДНР: В Республике отремонтировали 202 лифта за год

Денис Пушилин отвечает на вопросы жителей Республики Фото: denis-pushilin.ru

Сегодня, 15 декабря, во время Прямой линии Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о реализации программы по развитию социальной сферы. На нее было выделено 6 миллиардов рублей. Значительная часть средств пошла на коммунальную сферу.

Одно из важных достижений – ремонт и замена лифтов.

- Для жителей многоэтажек это больной вопрос. Особенно для тех, кто живет выше третьего этажа. Я сам жил на 8-м этаже и прекрасно понимаю эту проблему, - отметил Денис Пушилин.

За год отремонтировали 202 лифта. Особенно отличились в Горловке, Харцызске и Торезе. А в следующем году сделают еще больше.

Глава ДНР отметил, что в Республике работают над выпуском своих комплектующих для лифтов. Если в этом году 69 процентов комплектующих обеспечивал импорт, то в следующем будет только 5 процентов.

Напомним, что в этом году Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным проходит уже в третий раз. В этот раз от жителей поступило 2430 вопросов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным: о чем спрашивают жители руководителя государства

В этом году Прямая линия с Главой ДНР Денисом Пушилиным проходит уже в третий раз (подробнее)