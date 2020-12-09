В Горловке почтальон присвоила 30 тысяч рублей, предназначенных регресснику

Сотруднице почты грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Фото МВД ДНР

31-летняя сотрудница отделения почты в Горловке подделала подпись получателя регресса и присвоила более 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

- Сотрудники Калининского райотдела полиции Горловского ГУ МВД ДНР задержали почтальона 1989 года рождения, которая присвоила денежные средства, предназначенные для выплаты социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, — сказано в сообщении.

Следствием установлено, что сотрудница почты подделала подпись законного получателя соцпособия и присвоила более 30 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 172 УК ДНР (присвоение или растрата, совершенные с причинением значительного ущерба гражданину) и ч. 2 ст. 386 УК ДНР (подделка удостоверения или иного официального документа, совершенные с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение). Сотруднице почты грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

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