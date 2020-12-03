Погода в Донецке на день: 4 декабря пасмурная погода будет держаться до самого вечера

За последние 130 лет 4 декабря столбик термометра опускался до минус 16 градусов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Погода в Донецке 4 декабря будет пасмурной. В первой половине дня из-за облаков будут виднеться солнечные лучи. Но это ненадолго. Ведь уже вечером небо полностью будет покрыто тяжелыми тучами. Но при этом осадков, по прогнозам синоптиков, не предвидится.

С 21.00 3 декабря до 21.00 4 декабря температура воздуха будет колебаться от минус четырех градусов ночью до нуля днем. Поднимется ветер. Скорость воздушных потоков будет составлять около 11 метров в секунду. Возможны сильные порывы. Дуть ветер будет в восточном направлении.

Народный прогноз погоды. 4 декабря отмечается праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. В прежние времена считалось, что этот день является «воротами зимы». Погода может быть изменчива, то морозной, то теплой. Наши предки отмечали, что если 4 декабря холодает, то зима будет строгой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР подорожали услуги такси

Теперь за проезд в такси придется заплатить минимум сто рублей (подробнее)