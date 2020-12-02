Глава МИД ДНР Наталья Никонорова - Совету Безопасности ООН: Какой будет ваша реакция на официальной отказ Украины от выполнения Минских соглашений?

Наталья Никонорова. Фото: МИД ДНР

Во время доклада на заседании Совета Безопасности ООН по формуле Аррии полномочный представитель ДНР на Минских переговорах, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова заявила, что судя по агрессивной риторике президента Украины Владимира Зеленского, украинская сторона не настроена на мирный вариант разрешения конфликта в Донбассе.

- 9 декабря 2020 заканчивается срок, который Зеленский отвел для следования Минским соглашениям. Украина уже находится в шаге от официального отказа выполнять одобренные СБ ООН документы, - заявила Наталья Никонорова и обратилась с вопросом к Совету Безопасности ООН. - Какой будет ваша реакция и будет ли она вообще на такой официальной отказ Украины, являющейся членом ООН, от выполнения обязательств по одобренному резолюцией СБ ООН документу? Допустите ли вы ситуацию, когда на 4,5 миллиона жителей Донбасса Украина натравит свою армию, танки, самолеты, своих боевиков, вдохновляющихся методами террористов из ИГИЛ (запрещенная в РФ и ДНР организация, - авт.)? Или вы останетесь безучастными наблюдателями?

Также глава МИД ДНР отметила, что Республики умеют защищаться, но не хотят войны.

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