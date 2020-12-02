В ДНР ликвидируют ГП «Проектно-конструкторский технологический институт»

Учреждение специализировалось на разработке нестандартного и теплотехнического оборудования. Фото: ДАН

Государственное предприятие «Проектно-конструкторский технологический институт» (продолжатель традиций основанного в 1965 году Донецкого проектно-конструкторского института) будет ликвидировано в ДНР в течение шести месяцев. Соответствующее решение принято сегодня на заседании Правительства Республики.

- Распоряжением Правительства ликвидируется государственное предприятие «Проектно-конструкторский технологический институт». Все мероприятия, связанные с ликвидацией предприятия, будут проводиться в соответствии с действующим законодательством ДНР. Полномочиями по созданию ликвидационной комиссии и утверждению порядка ее деятельности наделен Государственный комитет по науке и технологиям Республики, — отметили в пресс-службе Правительства.

Отдельным документом урегулирован вопрос о передаче научно-технической информации, информационных ресурсов, баз и банков данных, которые сформировались в результате деятельности института.

- Подписанное Распоряжение позволит оптимизировать сеть государственных научных учреждений, входящих в сферу управления Государственного комитета по науке и технологиям ДНР, — подчеркнули в Правительстве.