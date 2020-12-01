«Пулеметы, гранатометы и взрывчатка»: В Луганске обнаружили крупный схрон оружия

Подозреваемый в совершении преступления задержан. Фото: Генпрокуратура ЛНР

В Артемовском районе столицы Луганской Народной Республики правоохранители изъяли у одного из жителей крупный незаконный арсенал оружия. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре ЛНР.

В Генпрокуратуре рассказали, что было изъято: два пулемета Калашникова и стволы к ним; подствольный гранатомет к АК; ручной противотанковый гранатомет и 12 выстрелов к нему; 2,7 тысяч патронов разного калибра; около 20 килограммов пластичного взрывчатого вещества; около 1,5 килограммов аммонита; корпуса и запалы к гранатам; более 70 тротиловых шашек разной массы.

- Подозреваемый в совершении преступления задержан. По данному факту следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики возбуждено уголовное дело. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, - отметили в Генеральной прокуратуре ЛНР.

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