Минюст ДНР назвал самые популярные имена для неврожденных в 2020 году

Минюст огласил список самых популярных имен новорожденных в 2020 году Фото: Иван ВИСЛОВ

В 2020 году у родителей в ДНР появилась мода называть своих новорожденных детей именами греческого и еврейского происхождения. К такому выводу пришли в Министерстве юстиций Республики, передает ДАН.

В ведомстве отметили, что при регистрации рождения мальчиков наиболее популярными именами были – Александр, Артем, Андрей, Даниил, Дмитрий, Иван, Илья, Кирилл, Максим, Матвей и Михаил.

Девочек чаще всего называли – Анастасией, Анной, Александрой, Алиной, Вероникой, Викторией, Елизаветой, Евой, Дарьей, Марией, Полиной и Софией.

Реже в 2020 году родители давали своим детям имена латинского и персидского происхождения.

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