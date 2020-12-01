ВСУ стреляли по Коминтерново

Украинская армия обстреляла Коминтерново. Фото: штаб ООС

Вооруженные формирования Украины один раз за сутки открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня

- За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины составило один раз, - говорится в сообщении.

Под обстрел ВСУ попали окрестности села Коминтерново на юге Республики.

- Противник применял БМП, БТР и стрелковое оружие, - говорят в СЦКК. -Других нарушений действующего перемирия не зафиксировано.

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