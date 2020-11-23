Силовики разместили бронетехнику на фермерском участке в Луганщине

Бронетехнику распределили между четырьмя населенными пунктами. Фото: пресс-центр штаба "ООС"

В оборонном ведомстве ЛНР сообщили, что киевские силовики пригнали очередную колонную бронетехники в так называемую зону операции объединенных сил (ООС). В ее составе было 11 единиц боевых машин пехоты.

— За прошедшие сутки нашей разведкой выявлено нахождение в зоне ответственности 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ трех БМП-2 в жилом районе населенного пункта Новозвановка и еще трех – на территории фермерского хозяйства в населенном пункте Лоскутовка, — говорится в сообщении. — В зоне ответственности 14-й бригады обнаружены три БМП на окраине населенного пункта Муратово, а в зоне ответственности 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады – две машины в районе населенного пункта Счастье.

Добавим, что размещение военной техники вблизи жилых домов и муниципальных объектов запрещено третьим пунктом дополнительных мер контроля перемирия.

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