Местные жители на подконтрольном Украине Донбассе организовывают отряды самообороны

"Освободители" освобождают местных от всего в прямом смысле этого слова. Фото: Штаб "ООС"

Жители подконтрольных Украине населенных пунктов, находящихся в зоне ответственности 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, организовали отряды самообороны для противостояния мародерам из числа военных.

- В местах дислокации подразделений 36-й бригады морской пехоты продолжают отмечаться случаи мародерства. Установлено, что военнослужащие разбирают дома и другие частные строения на дрова для обогрева блиндажей. Также участились случаи групповых набегов личным составом бригады на дачные поселки, – сообщили в Управлении Народной милиции (УНМ) ДНР.

Для противостояния групповым набегам военнослужащих бригады местные жители проводят патрулирование территории. Отмечаются стычки с военными.

- Вчера в результате нападения на очередной дачный поселок в районе населенного пункта Гранитное так называемые «морпехи» получили силовой отпор со стороны местных жителей, в результате чего двое украинских боевиков были госпитализированы с травмами средней степени тяжести, – заключили в УНМ.

При этом Украина тут же делает заявления во сколько обойдется восстановление Донбасса. По предварительным прогнозам потребуется от 15 млрд до 21 млрд долларов.

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