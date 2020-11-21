«До последней минуты жизни он отдавал себя служению педагогике»: В Донецке простились с Виктором Шаталовым

Виктор Шаталов был похоронен на Мушкетовском кладбище. Фото: Фейсбук/Виктория Сем

Сегодня в Донецке прошло прощание с знаменитым советским педагогом-новатором Виктором Шаталовым, который прославился уникальной системой обучения.

Виктор Шаталов был похоронен на Мушкетовском кладбище. Попрощаться с Виктором Федоровичем и выразить соболезнования его жене Набии пришли десятки людей, для которых Шаталов был другом, коллегой, учителем... Среди них - депутаты Народного Совета, члены Союза писателей, сотрудники Министерства образования и преподаватели.

Во время прощания было отмечено, что «Виктор Фёдорович был выдающимся педагогом, который умел вовлечь в учебный процесс детей. До последней минуты жизни он отдавал себя служению педагогике».

Ранее соболезнование в связи со смертью педагога-новатора выразил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Виктор Федорович много работал с молодыми учителями, развивал их профессиональное мастерство и щедро делился своим опытом. Выдающаяся деятельность корифея науки и его жизненный путь отмечены высокими наградами. Но сам он своей главной наградой считал учеников-последователей, - говорится в тексте, опубликованном на сайте Главы. - Приношу искренние соболезнования родным и близким Виктора Федоровича Шаталова. Для педагогического сообщества он навсегда останется легендарным Учителем и высоким примером для подражания.

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